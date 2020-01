Regina Elena, asportato tumore al fegato ad un paziente di 91 anni

Asportato un tumore al fegato di 9 cm x 7 ad un signore di 91 anni. Si tratta del signor Guido, 91 anni, vedovo con 3 figli, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore del fegato all’interno del famoso Istituto Tumori Regina Elena.

Regina Elena, operato signore di 91 anni: asportato tumore al fegato

A parlarne è stato anche l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

“Voglio rivolgere i complimenti all’equipe dell’Istituto Tumori Regina Elena per la riuscita dell’intervento chirurgico di asportazione di un tumore al fegato al signor Guido, paziente di 91 anni. Oramai questi non sono più casi isolati. L’intervento odierno segue quello avvenuto qualche giorno fa all’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma per l’asportazione di un tumore maxillo-facciale ad una donna di 100 anni. E’ la dimostrazione della qualità della nostra assistenza e dei progressi tecnologici nella chirurgia”.