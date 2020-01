Roma Tre, nuove assunzioni: concorso per l’area amministrativa-gestionale

Come viene riportato dal noto portale sul lavoro, Circuito Lavoro, la nota università di Roma “Roma Tre” ha indetto un concorso per due posti riguardanti l’area amministrativa-gestionale Cat.D, posizione economica D1.

Roma Tre, concorso per l’area amministrativa-gestionale: i requisiti

cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati dell’Unione Europea

età non inferiore ai diciotto anni

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari

idoneità fisica all’impiego

godere dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento

non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero. Ancora, non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico

laurea o Laurea Specialistica o Magistrale o ancora Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza. Oppure Scienze Politiche, Economia e ancora titoli equiparati o equipollenti

Le prove da sostenere

Qualora i candidati fossero più di 50, l’Amministrazione si riserverà la facoltà di attivare le cosiddette procedure di preselezione al fine di sfoltire la “rosa”. Le prove ufficiali consisteranno tuttavia in due scritti e un orale su materie specificate sul bando ufficiale.

Come partecipare

Per candidarsi al concorso Roma Tre occorrerà compilare l’apposita domanda consegnandola secondo queste indicazioni: