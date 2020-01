Un tir si è ribaltato stanotte in via Appia Nuova, a Roma. L’episodio è avvenuto all’altezza del GRA, km 13,300. Il mezzo pesante, in seguito all’impatto col suolo, ha perso anche gasolio in strada.

Tir ribaltato su via Appia Nuova stanotte

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e i test rituali, sembra proprio che il 38enne alla guida, un italiano, sia risultato positivo all’alcol test. Gli agenti della Polizia Locale di Roma hanno provveduto alla rimozione del Volvo FM 340, con l’ausilio di un mezzo speciale.

Il tasso alcolemico rilevato dagli agenti è risultato superiore ai limiti vigenti. L’uomo è stato dunque denunciato e la patente gli è stata ritirata.