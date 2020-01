Campo de’Fiori, parcheggiatore abusivo recidivo identificato e denunciato

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 59 anni, sorpreso nel pieno della sua attività di parcheggiatore abusivo in piazza della Cancelleria, in pieno centro storico.

Ecco cosa è successo

L’uomo è stato notato lo scorso pomeriggio, da una pattuglia di Carabinieri in transito in quel momento, nei pressi di vari attività commerciali, mentre si adoperava sistematicamente nel far parcheggiare agli automobilisti le loro autovetture.

Il 59enne è stato denunciato in stato di libertà in quanto non era la prima volta che veniva pizzicato e i militari hanno fatto scattare anche una proposta di ordine di allontanamento dal comune di Roma.