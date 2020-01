Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare. (GU n.4 del 14-01-2020). Di seguito il bando con tutte le informazioni e le scadenze.

Ecco il bando

IL PRESIDENTE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari

dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della

Repubblica, d’ora in poi denominato Testo Unico;

Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di

cui al Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre

2002, n. 9591, d’ora in poi denominato Regolamento dei concorsi;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il

Consiglio di Presidenza del Senato ha sospeso l’efficacia delle

disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico dei

dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle

procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza

sezione del ruolo unico del personale di futura assunzione, ed ha

conseguentemente autorizzato l’indizione di nuove procedure di

concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del Testo Unico e

dal Regolamento dei concorsi;

Visto in particolare l’art. 1, comma 3, della predetta

deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti

in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2

sono iscritti nella sezione del ruolo unico relativa

all’Amministrazione del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30

luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del

Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato

della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e’ stata data

attuazione con il Decreto del Presidente del Senato della Repubblica

del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti

stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere dal 1° agosto

2013;

Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico,

per l’accesso alla carriera degli Assistenti parlamentari e’

richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado e che,

secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lettera g), del

Regolamento dei concorsi, nonche’ dall’art. 1, comma 2, della citata

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30 luglio 2019,

nel bando sono stabiliti, tra i requisiti di ammissione, il limite

massimo di eta’ e il punteggio minimo con il quale il predetto titolo

di studio deve essere conseguito;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di

Assistente parlamentare della professionalita’ generale, con il

trattamento economico stabilito dal Decreto del Presidente del Senato

della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico

stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in

materia alla data dell’assunzione.

2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all’art. 2,

comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a

pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a

richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui

hanno inizio le prove orali.

3. E’ sempre in facolta’ dell’Amministrazione adibire il

personale cosi’ assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato e, in

presenza delle qualificazioni necessarie, anche a mansioni

tecnico-specialistiche.

Fonte: Gazzetta Ufficiale