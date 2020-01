Gra, albero pericolante: chiusa uscita Tiburtina verso Tivoli

Un albero pericolante ha fatto si che l’uscita del Raccordo, in direzione Tivoli, sia chiusa al traffico. Tre squadre dei Vigili del Fuoco a lavoro.

Gra, chiusa uscita via Tiburtina direzione Tivoli: albero pericolante

Sono tre le squadre dei Vigili del Fuoco che nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio 2020, sono impegnate per la rimozione di un albero pericolante situato verso l’uscita del Raccordo che immette su via Tiburtina, in direzione Tivoli. Oltre al personale di APS della zona di competenza sono presenti quello dell’autoscala e della gru con annessi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Per precauzione, il personale autorizzato ha immediatamente chiuso al traffico la strada tanto che, al momento, risultano parecchie code.

Potrebbero seguire aggiornamenti.