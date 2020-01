AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha bisogno di aiuto per portare avanti l’importante e delicata battaglia per un mondo libero dalla sclerosi multipla. Poche ore del proprio tempo, ogni anno, sono preziose per presentare a tanti potenziali sostenitori l’impegno dell’Associazione.

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, raccolta fondi per la ricerca

ABBIAMO BISOGNO DI TE, DIVENTA NOSTRO AMBASCIATORE. Sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione di “La Gardensia di AISM” la manifestazione nazionale dedicata alle donne con sclerosi multipla, chi vuole può organizzare con noi una postazione per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e diffondere i valori di AISM nel tuo comune. Con poco tempo, si può fare molto.

Cos’è la Sclerosi Multipla

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 122 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca.

Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da più di 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

La Sezione AISM di Roma. Opera sul territorio per assicurare assistenza, autonomia e partecipazione alle persone con sclerosi multipla e ai loro familiari, aiutandole a superare quotidianamente i limiti imposti dalla patologia e a migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questi obiettivi eroga una serie di servizi, quali: assistenza domiciliare, sostegno psicologico, consulenza legale, seminari informativi sulle problematiche della patologia, supporto all’autonomia della persona domiciliare ed extradomiciliare, trasporto con mezzi attrezzati, ritiro farmaci. A Roma, nella Sezione di Via Cavour 181/A, è attivo il Centro Sociale che rappresenta un concreto punto di aggregazione per le persone con SM.

Il “Gruppo Giovani”. È il polmone verde della Sezione. Le attività del gruppo, formato da ragazzi con e senza Sclerosi Multipla, consentono di esprimere all’interno dell’Associazione la propria individualità e le proprie potenzialità attraverso l’organizzazione di convegni tematici sulla Sclerosi Multipla e la partecipazione ad iniziative culturali e formative.

Per aderire come volontario o avere maggiori informazioni:

AISM Sezione Provinciale di Roma

Tel. 06/4743355

Facebook: Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Roma)