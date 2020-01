Mercoledì 22 gennaio 2020 si sfideranno a distanza di pochi giorni Juventus e Roma. La precedente partita di campionato, giocatasi due turni fa, ha visto i bianconeri trionfare nella Capitale. I giallorossi esordirono in evidente difficoltà, ma dopo i primi dieci minuti riuscirono a farsi valere, soprattutto nel secondo tempo.

Coppa Italia, probabili formazioni Juventus-Roma

Tuttavia, la squadra di Torino ha mostrato un ritrovato cinismo, portando a casa il risultato di misura. Stavolta, il confronto tra le due squadre vedrà una partita secca per il quarto di finale di Coppa Italia. Il match si giocherà allo Juventus Stadium. Scopriamo quali sono le probabili formazioni che si affronteranno mercoledì sera e dove vedere la partita in tv e in streaming.

Dove vedere il quarto di finale

La partita tra Juventus e Roma sarà trasmessa in diretta, mercoledì sera, alle ore 20:45 su Rai1. Il collegamento con lo stadio sarà alle 20:30. La partita sarà disponibile anche in streaming sul sito di Rai1, oppure sarà visibile tramite la app Raiplay. Basta iscriversi gratuitamente per vederla.

Chi non avesse una smart tv, può eseguire il chromecast e vederla comodamente sulla televisione. L’applicazione risulta molto comoda per coloro che non riescono a prendere il segnale in HD dei canali Rai.

Le probabili formazioni: i dubbi e i ballottaggi

Difficile immaginare chi andrà in campo, ma è facile fare alcune previsioni. Nonostante l’ottima partita di Spinazzola a Genova, il posto da terzino sinistro dovrebbe essere occupato da Kolarova, reduce da un turno di riposo per via di una squalifica. Stesso discorso per Florenzi, che dovrebbe tornare titolare sulla fascia di destra. Diverso il discorso in avanti, dove peserà l’assenza di Dzeko in avanti. Sembra che ancora una volta tra i pali ci sarà Pau Lopez: Fonseca non si “piega” al turnover dei portieri tipico della Coppa Italia.

Meno dubbi per Sarri, ma anche lui schiererà in campo la formazione migliore, anche se appare scontato il cambio tra i pali con Buffon favorito su Sczesny. In dubbio Alex Sandro e in ballottaggio Higuain con Dybala, con quest’ultimo in vantaggio per giocare dall’inizio.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.