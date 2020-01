L’accusa per lei è pesante: infanticidio. Questo pende sulla testa di una giovane donna italiana. Da poco diventata madre, la donna ha partorito una bimba nella sua casa di Vitinia, zona al litorale di Roma. La bambina neonata però muore subito dopo. All’arrivo delle forze dell’Ordine, la prima ipotesi è che sia stata lei a causarne la morte.

Cosa è successo

Una giovane donna italiana partorisce in casa e la sua bimba viene trovata defunta poco dopo. La ragazza è accusata di infanticidio, poiché sembra che sia stata lei a toglierle la vita. La donna era stata fermata nella giornata di ieri. Il parto è avvenuto invece all’alba di sabato 18 gennaio, nella casa di Vitinia, dove risiedeva.

Sembra che dopo il decesso sia stata proprio la donna italiana a chiamare le forze dell’Ordine per denunciare il decesso della piccola, soltanto che avrebbe detto loro che a causarne la morte sarebbe stata un’accidentale caduta. La 28enne è stata trovata in camera dalla madre, insieme alla neonata, avvolta in un asciugamano.

Dopo i primi rilievi, sono state riscontrate delle lesioni sul corpo della neonata, ricoverata subito in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Tali segni hanno fatto optare le forze dell’ordine per l’accusa di infanticidio. Sembra infatti che sul cranio della piccola fosse presente una ferita che ha sin da subito fatto pensare a un colpo in testa. Dopo le cure, la piccola non ce l’ha fatta. L’ipotesi infanticidio fa parte delle indagini, ma non è da escludere che si sia trattato effettivamente di un incidente.

Anche la madre della neonata è stata ricoverata, trasportata all’ospedale Sant’Eugenio della Capitale. Il giorno dopo è uscita dall’ospedale e si trova tutt’ora agli arresti domiciliari. Nella giornata di domani si saprà se saranno convalidati. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’Ordine di Ostia. A questi ultimi avrebbe dichiarato di non sapere nemmeno di essere rimasta incinta.

Resta da appurare se vi sia stato effettivamente un caso di infanticidio o se la ferita trovata sul cranio della piccola sia stata causata da un incidente avvenuto al momento del parto, magari causato da una manovra errata di una delle due donne.