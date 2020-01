Sabato 25 gennaio 2020 il comune di Cave, in collaborazione con l’A.D.A. Associazione per i Diritti degli Anziani, ha promosso la giornata per la prevenzione dell’Ictus.

Quando e dove

Sarà possibile effettuare l’ecocolordoppler delle carotidi presso il Palazzetto della Salute in Viale Giorgioli, 33 dalle 10:00 alle 16:30.

Per la prenotazione contattare lo 06 950.89.73.