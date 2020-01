Proseguono senza sosta gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il raddoppio ferroviario della tratta Lunghezza-Guidonia, linea Roma – Avezzano – Sulmona. Da martedì 21 a domenica 26 gennaio i lavori interesseranno la tratta fra Lunghezza e Bagni di Tivoli.

Nello specifico, gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo tratto ferroviario in affiancamento all’attuale, di impianti per la trazione elettrica e per l’allaccio alle stazioni di Lunghezza e Bagni di Tivoli.

Investimento complessivo circa 18 milioni di euro

Durante la durata dei lavori opereranno ogni giorno circa 25 tecnici di RFI, utilizzando 17 mezzi d’opera.

Per consentire l’operatività dei cantieri, domenica 26 gennaio sarà sospeso il traffico ferroviario fra Bagni di Tivoli e Roma e i treni regionali saranno sostituiti con bus. Dal 21 al 25 gennaio, invece, il servizio subirà modifiche di orario.

L’offerta di trasporto e gli orari dei bus sostitutivi – che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale – sono già consultabili nelle biglietterie e sul sito internet dell’impresa ferroviaria.

FS ITALIANE, ROMA – AVEZZANO – SULMONA: PROSEGUONO I LAVORI PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA LUNGHEZZA-GUIDONIA