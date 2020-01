Acea ATO2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinari volti a migliorare l’efficienza del servizio, mercoledì 22 gennaio si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Albano Laziale. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 20 di mercoledì 22 gennaio 2020, si verificherà mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:

Albano Laziale, interruzione idrica 22 e 28 gennaio

Via Vercelli, Via Rieti, Via Ciuffini, Via Asti, Via Torino, Via Piani di Monte Savello, Via Imperia, Via La Spezia, Via Perugia, Piazza S. Remo, Via Lucca, Via Trieste, Via Torino, Via Volterra, Via Savona, Via Serena, Via Grossetto, Via Agrigento, Via Latina, Via Cancelliera, Via Tulipani, Via dei Peri, Via degli Ulivi, Via dei Ciliegi, Via delle More, Via dei Meli, Via Fisciano, Via Udine, Via Cortina, Via Cervinia, Via Arezzo, Via Pistoia, Via L’Aquila.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea ATO2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: Via Piani di Monte Savello angolo Via Imperia; Via Grosseto angolo Via Piani di Monte Savello, Via Cancelliera angolo Via delle Viti.

È prevista l’interruzione del flusso idrico, per lavori di manutenzione programmata sulla rete in Via Rossini, dalle ore 14 alle ore 20 di martedì 28 gennaio. Di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti strade: Via Rossini, Via Perosi, Via Donizetti, Via Vivaldi, Via Quarto Grotte e limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere disposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.