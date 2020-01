Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 19 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Chi m’ha visto

23:30 – Speciale Tg1

00:35 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 – TG1 NOTTE

01:25 – Che tempo fa

RAI 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

RAI 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob presenta Essere Sanremo

21:15 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Mondo

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 22 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – HACHIKO – IL TUO MIGLIORE AMICO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

ITALIA 1

18:17 – CAMERA CAFE’ – INVITIAMO MARTUCCI?

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – PUNTO D’IMPATTO

20:25 – C.S.I. MIAMI – CLAUSOLA OMICIDA

21:20 – TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE – 1 PARTE – 1aTV

22:49 – TGCOM

LA 7

8:00 – Josephine, Ange Gardien – La testa tra le stelle

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – La banda Baader Meinhof

04:15 – L’Aria Che Tira – Il Diario (R)

LA 7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

RAI 4

18:05 – Stitchers III ep.2

18:48 – Stitchers III ep.3

19:32 – Supernatural XIII ep.18

20:22 – Supernatural XIII ep.19

21:10 – Traffik

22:48 – Criminal Minds XII ep.4

23:39 – Criminal Minds XII ep.5

00:26 – Criminal Minds XII ep.6

RAI 5

18:16 – Di là dal fiume tra gli alberi Il cammino di Santa Barbara – EP. 6

19:10 – RAI NEWS – GIORNO

19:11 – DUKAS, BARTOK, DVORAK

20:49 – Auditorium! Roma Gospel Festival 2019 – Harlem Gospel Choir – Prima Visione RAI

21:17 – Pacific with Sam Neill Episodio 6 Prima Visione RAI

22:06 – Film Dopo l’amore

23:44 – Tuttifrutti

00:03 – Variazioni su tema Sound Check: prima della prima

RAI MOVIE

19:15 – Chi si ferma è perduto

21:10 – Qualcosa di buono

23:00 – Sing Street

00:45 – Cocoon – L’energia dell’universo

02:40 – Gold – Il segno del potere

04:35 – Stanlio e Ollio – Andando a spasso

05:00 – Cocoon – L’energia dell’universo

IRIS

18:49 – OUT OF TIME

21:00 – THIRD PERSON

23:51 – NEMICO PUBBLICO

02:32 – LA PASION TURCA

04:24 – CIAKNEWS

04:27 – L’IMMAGINE DEL DESIDERIO

SPIKE

18:50 – Relic Hunter Il Mistero Di Stonehenge –

19:50 – Supernatural Il Quadro Maledetto –

20:35 – Supernatural Una Pistola Dal Passato –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – Fuori in 60 secondi –

01:40 – Top Gear Gold –

02:45 – Top Gear Gold –

CIELO

19:45 – Affari al buio Spennato

20:05 – Affari al buio Il vecchio paga

20:30 – Affari di famiglia Amici o colleghi?

20:55 – Affari di famiglia Un’antica rarità

21:20 – Ghost Rider

23:35 – Le età di Lulù

01:10 – Sex Mundi Ep. 15

02:15 – La cultura del sesso San Francisco

GIALLO TV

18:15 – Profiling – Panico

19:15 – Tandem – Un anello d’oro. 1a parte

20:10 – Tandem – Un anello d’oro. 2a parte

21:10 – Profiling – Destini incrociati

22:10 – Profiling – Silenzio radio

23:05 – Shetland

01:20 – Torbidi delitti

02:15 – Torbidi delitti

NOVE

18:32 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep 3

19:41 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep 4

20:43 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep 7

21:28 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 1′ Stagione Ep 48

22:36 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep 47

23:38 – La scelta: i preti e l’amore 1′ Stagione Ep 1

02:17 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 7

03:05 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 8

PARAMOUNT

18:40 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri –

20:50 – Vita da strega –

21:10 – Godzilla –

00:00 – Uno sbirro tuttofare –

02:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:35 – Law & Order: Criminal Intent –

04:15 – Law & Order: Criminal Intent –