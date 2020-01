In Trevi nel Lazio, i militari della locale Stazione a conclusione di attività info – investigativa avviata a seguito di un furto in abitazione avvenuto nello scorso mese di ottobre ai danni di una anziana donna della cittadina montana, alla quale venivano asportate delle carte postamat con i relativi codici, deferivano in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un 30enne residente nella provincia di Roma (già censito per reati inerenti gli stupefacenti ed invasione di terreni).

I militari operanti accertavano che le carte trafugate venivano successivamente utilizzate dal prevenuto per prelevare dalla loro disponibilità la somma di euro 1.100 che successivamente provvedeva ad accreditare sulla sua postepay personale.

