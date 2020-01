Asl Roma 5, fallimento Olicar Gestione srl: la nota del Direttore Generale

Ecco la nota del Direttore Generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, in merito al fallimento della Olicar Gestione srl, società che lavora all’interno dell’Asl Roma 5.

Il comunicato

Appreso quanto pubblicato da alcune testate giornalistiche in merito al fallimento della Olicar Gestione srl, il Direttore Generale della ASL Roma 5 precisa che è intervenuto personalmente sulla vicenda già pochi giorni dopo l’assunzione del ruolo – avvenuta a fine novembre scorso – già nei primi giorni di dicembre disponendo la risoluzione del contratto con la ditta Olicar Gestione srl che, alla luce delle continue inadempienze, era stata già più volte inutilmente diffidata dai responsabili tecnici dell’appalto.

Nelle more della risoluzione contrattuale è purtroppo avvenuto la sentenza del fallimento della ditta che non fa che confermare lo stato di assoluta decozione dell’azienda medesima.

Oggi la cura dello scrivente è rivolta in primo luogo ad assicurare la messa in sicurezza degli impianti aziendali affidati alla ditta Olicar Gestione srl: in questo senso nella giornata di mercoledì, 15 gennaio 2020, lo scrivente è intervenuto sia presso la curatela fallimentare sia affidando ad altre ditte – che già ben conoscevano gli impianti, essendo sub-appaltatori di Olicar Gestione srl, la messa in sicurezza degli impianti.

Seconda cura dello scrivente è la piena garanzia dei livelli occupazionali; in questo senso siamo impegnati insieme alle rappresentanze sindacali a garantire il tempestivo passaggio delle maestranze al nuovo soggetto che gestirà la manutenzione degli impianti.

Oggi possiamo affermare che a seguito delle misure che ho tempestivamente assunto – che sono state tutte comunicate alla Prefettura, all’Assessorato e agli organi di Sicurezza Pubblica – la situazione di sicurezza degli impianti aziendali e la situazione occupazione, pur nella complessità del quadro che nei pochi giorni di mia gestione mi si è presentato, sono sotto controllo.

Ovviamente siamo aperti ad ogni utile confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori a fianco ai quali certamente troveremo una soluzione che garantisca la piena e totale garanzia occupazionale.