Paura nel quartiere Subagusta: appartamento in fiamme in via Pellizzi

Un vasto incendio avrebbe spaventato i residenti di una palazzina situata in via Pellizzi, zona Subagusta, a Roma. Tanta paura.

Subagusta, appartamento in fiamme in via Pellizzi

Tanta paura nel quartiere Subagusta, in via Pellizzi. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che, intorno alle 9 di questa mattina, all’interno di un appartamento di una palazzina, per circostanze ancora da chiarire, si sarebbe innescato un incendio.

Le fiamme alte avrebbero spaventato i residenti della zona che avrebbero subito chiamato i Vigili del Fuoco. Intervenuti sol posto, con l’ausilio di ben 4 autobotti, i pompieri avrebbero domato le fiamme riuscendo a ristabilire la normalità.

Per fortuna, al momento, non si registra nessun ferito e nessun intossicato. Adesso resterebbe da capire il movente che avrebbe provocato l’incendio. Vedremo se, nelle prossime ore, ci saranno novità.