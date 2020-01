Oltre ai solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, la “festa” per antonomasia della città, il weekend si accenderà anche per la singolare ed inedita concomitanza di eccezionali eventi calcistici: i due derby che coloreranno e riempiranno di passione i tifosi delle quattro compagini eretine.

Sarà un fine settimana particolare, il prossimo, per Monterotondo.

Si comincia sabato 18, con la grande sfida tra l’Eretum Monterotondo e il Real Monterotondo Scalo che si contenderanno tre punti fondamentali per la vetta della classifica del girone A del Campionato d’Eccellenza regionale.

Domenica 19 sarà invece la volta del match tra il Football Club Eretum e il Castrum Monterotondo, prima stracittadina in assoluto tra le due squadre in un campionato di Prima Categoria. Un weekend speciale in tutti i sensi, quindi, che merita di essere vissuto, onorato e rispettato al meglio.

«La concomitanza di questi eventi sportivi – dichiara il sindaco Riccardo Varone – rende eccezionale un weekend già di per sé speciale per la nostra città». «Auguro alle quattro società calcistiche, vanto della nostra città all’interno del panorama regionale, confronti leali e intensi, giocati al meglio – continua Varone – in un clima di giusta competizione e di sano agonismo ma anche rispettoso e civile, senza quei messaggi d’odio che purtroppo non sono mancati in qualche occasione e che certamente non giovano all’immagine dello sport, delle società e della città di Monterotondo»