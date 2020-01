Guida TV prima serata oggi programmi in onda stasera 16 gennaio 2020

Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra svago, approfondimento, attualità serie tv, film, varietà, calcio e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento fino a notte inoltrata per gli spettatori che decideranno di passare la serata davanti la televisione. Scopriamo la programmazione del prime time di oggi nel dettaglio.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

21:25 – Don Matteo 12 – Non nominare il nome di Dio invano

23:38 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

RAI 2

21:05 – Parma. Calcio: Coppa Italia 2019 / 2020 Parma – Roma

23:15 – Stracult Live Show

RAI 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

RETE 4

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:49 – I TRASGRESSORI – 1 PARTE

CANALE 5

21:21 – CADO DALLE NUBI – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – CADO DALLE NUBI – 2 PARTE

ITALIA 1

21:20 – BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE – 2 PARTE

LA 7

21:15 – Piazzapulita

00:00 – TG LA7

01:00 – Otto e Mezzo (R)

TV 8

21:30 – Innocenti bugie

23:20 – Rocky

01:35 – Laguna blu

NOVE

21:25 – Clandestino Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep 2

23:30 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep 1

00:15 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep 2

RAI 4

21:56 – Criminal Minds XII ep.5

22:40 – Criminal Minds XII ep.6

RAI 5

21:16 – Special Concert Macau Prima Visione RAI

22:51 – Prima della Prima Puntata 10

23:23 – BB King of Riley

RAI MOVIE

21:10 – Il medico di campagna

23:00 – The Founder

00:55 – In Bruges – La coscienza dell’assassino

IRIS

20:59 – UN MONDO PERFETTO

23:51 – ALFABETO

00:07 – GRAN TORINO

LA 5

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:10 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

SPIKE

1:30 – Con Air

23:30 – Law & Order: Criminal Intent Sull’orlo Del Precipizio –

CIELO

21:20 – Dalla Cina con furore

PARAMOUNT

21:15 – Agatha Christie: Le due verità – 1a Tv

23:00 – Mezzanotte nel giardino del bene e del male