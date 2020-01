Roma, scomparsi una donna di 67 anni e una coppia di 16enni: rintracciati

Aveva un appuntamento e non si è mai presentata; i familiari preoccupati hanno avvisato la Polizia. La donna, sessantasettenne, è stata rintracciata nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Colleferro a seguito della segnalazione da parte del personale FS circa la presenza di una viaggiatrice in stato confusionale su di un treno regionale proveniente dalla capitale.

I poliziotti, all’arrivo del treno in stazione, hanno individuato la donna che è apparsa chiaramente disorientata non riuscendo a dare indicazioni circa la propria identità ed il viaggio intrapreso. Condotta presso gli uffici del Posto Polfer, gli agenti sono riusciti ad identificarla.

Trasportata per accertamenti presso l’ospedale di Colleferro è stata raggiunta dai propri familiari avvisati del rintraccio.

A lieto fine anche la vicenda che vede coinvolta una coppia di sedicenni romani che senza dare notizia alle rispettive famiglie ha pensato bene di allontanarsi da casa per trascorrere qualche giorno di vacanza a Napoli. I genitori non vedendo rincasare i figli e non avendo loro notizie si son rivolti alla Polizia di Stato denunciandone la scomparsa.

Gli Agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Roma Termini hanno rintracciato i giovani a bordo di un treno proveniente dal capoluogo campano e contattati i genitori li hanno riaffidati.