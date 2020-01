Nella decorsa serata, i militari della Compagnia di Anagni hanno eseguito un servizio straordinario per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo a deferire in stato di libertà:

un 24enne ed un 37enne, entrambi di Ferentino, poiché sorpresi alla guida di autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutavano di sottoporsi agli accertamenti a mezzo etilometro. I documenti di guida venivano ritirati ed i veicoli sottoposti a sequestro. Il 37enne veniva altresì trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro;

un 29enne di origini rumene, residente nella vicina provincia di Roma, in quanto veniva accertata la sua reiterazione nella guida di autovettura senza patente perché mai conseguita, con contestuale sequestro del veicolo.

Nel medesimo contesto operativo venivano segnalati alla Prefettura di Frosinone sei persone della Provincia per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Altresì venivano :

avanzate proposte per l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di otto persone gravate da pregiudizi di Polizia, che non erano in grado di giustificare la propria presenza nell’ambito della giurisdizione della Compagnia; elevate 17 contravvenzionati al C.d.S., di cui 5 per mancanza di polizza assicurativa.

Lo scorso 10 gennaio è giunto ad Anagni il Sottotenente Angelo Marrocco destinato ad assumere, dal mese di marzo, il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia in sostituzione del Ten. Marcello Colella.

L’Ufficiale, 56enne originario della provincia di Salerno, proviene dalla Compagnia di Tivoli dove ha ricoperto importanti incarichi di Comando, ha frequentato il 3° Corso per Ufficiali del ruolo straordinario, al termine del quale è stato destinato ad assumere l’importante incarico presso la Compagnia di Anagni.

Foto di repertorio