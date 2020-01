Estrazione Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto di oggi, sabato 18 gennaio 2020. Come avviene ogni martedì, giovedì e sabato, tornano i numeri vincenti delle estrazioni dei principali giochi più amati dagli italiani. A differenza del Million day, la cui invece estrazione avviene ogni giorno, alle 19 (leggi qui l’ultima estrazione del Million Day). Tra le 20 e le 20:45 circa, escono i numeri vincenti. Scopriamo quali sono quelli di oggi.

Estrazioni Lotto, Supernalotto, 10 e Lotto 18 gennaio 2020: numeri vincenti estratti oggi

Il SuperEnalotto è probabilmente il gioco della lotteria più popolare in Italia, i cui Jackpot risultano essere con frequenza fra i più alti in Europa. Tre le estrazioni settimanali: ogni martedì, giovedì e sabato vengono infatti estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 61.500.000 €.

Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore strettamente connesso al Lotto tradizionale che offre ai giocatori differenti modalità di partecipazione e diverse possibilità di vincita.

Le regole prevedono che si possano giocare da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90, partendo da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ciascuna delle tre differenti modalità di estrazione.

Questi i numeri vincenti di stasera dell’ultima estrazione del lotto

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr. Bari 50 69 66 53 85 Cagliari 5 81 46 82 37 Firenze 71 40 73 41 74 Genova 57 10 51 35 16 Milano 73 28 87 15 88 Napoli 22 77 89 19 41 Palermo 14 9 4 3 34 Roma 40 15 45 35 11 Torino 8 30 1 72 50 Venezia 49 43 76 20 38 Nazionale 80 18 48 2 67

I 20 numeri vincenti del 10eLotto

5 8 9 10 14 15 22 28 30 40 43 49 50 57 66 69 71 73 77 81 Numero Oro: 50 Doppio Oro: 69

Ultima estrazione del SuperEnalotto