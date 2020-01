Roma, frana a Castel Giubileo: 11 persone rimaste bloccate in un palazzo

Una frana è avvenuta questa mattina a Roma, zona Castel Giubileo. 11 persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo di 4 piani. Sono dovuti intervenire i soccorsi per estrarli e metterli in salvo.

Frana a Roma: 11 persone bloccate in un palazzo di 4 piani a Castel Giubileo

Una mattinata di paura questa nella Capitale. Per motivi ancora da appurare, una frana ha interessato un palazzo di 4 piani a Castel Giubileo. 11 le persone rimaste bloccate all’interno dei loro appartamenti per via del fango che aveva reso inaccessibili le vie di fuga. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dato il via alle operazioni di salvataggio e sono riusciti a estrarre vive tutte le persone. Sembra che nessuno sia rimasto ferito. Il palazzo è stato ovviamente dichiarato inagibile.

Oltre le squadre dei vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche personale dei nuclei specialistici Saf e Usar, 118, squadre di Acea e gli agenti della polizia di stato. Le operazioni di soccorso ed estrazione nono sono state facili per via della massa di terreno fangoso che si era creato dopo la frana.

L’episodio è avvenuto stamattina alle 5:40. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso.