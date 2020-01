Giorno decisivo per la comunità di Arce, ma per l’Italia intera, che ormai da anni assiste a una vicenda di cronaca nera che si è protratta sin troppo. A distanza di anni, potrebbe segnare l’inizio di un momento storico. Si sta svolgendo infatti l’udienza preliminare legata alla morte di Serena Mollicone.

In corso al Tribunale di Cassino l’udienza preliminare per la morte di Serena Mollicone

Assente, purtroppo per motivi di salute, il guerriero: il padre di Serena, Guglielmo. Presenti, invece, in aula l’ex maresciallo dei Carabinieri, Franco Mottola, mentre è assente il figlio e la moglie: tutti imputati d’omicidio. Presente all’udienza anche l’ex luogotenente Vincenzo Quatrale e il carabiniere Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento.

Diverse le persone arrivate in Tribunale per dare una vicinanza morale a Guglielmo. Se sui social spopolano gli hashtag #siamotuttiguglielmomollicone e #giustiziaxserena, sono molti i cartelloni di chiede la verità e giustizia per una giovane. Lo chiede la famiglia Mollicone, la comunità di Arce, ma anche l’Italia intera. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità a stretto giro sulla vicenda che da anni ha tenuto in ansia milioni di persone.