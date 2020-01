Comodità e risparmio: ecco i vantaggi dello shopping online

Fare acquisti online è sempre più veloce e sicuro, ma ancora molti italiani non si fidano di internet e temono fregature e truffe. Non tutti sanno però che sistemi di pagamento online come PayPal hanno implementato programmi di protezione cliente che offrono rimborsi in caso di truffe e in caso di restituzione del prodotto. Tra bonus e periodi di prova gratuiti, lo shopping online fa bene al portafoglio e avere tutto quello di cui abbiamo bisogno a portata di click ci evita estenuanti pomeriggi in giro alla ricerca del prodotto perfetto.

Shopping senza uscire di casa

Il primo motivo per cui molti considerano lo shopping online estremamente comodo è il fatto che permette di fare acquisti di tutti i tipi senza uscire di casa. Basta accedere ai siti web giusti e con pochi click il prodotto è nostro. La comodità continua nel momento della consegna, direttamente a casa. Aziende come Amazon, il colosso dell’e-commerce, stanno inoltre puntando al futuro e hanno in programma lo sviluppo di droni per la consegna dei pacchi. Non tutti però sono in casa al momento dell’arrivo del corriere e in questo caso le aziende stanno cercando di venire sempre più incontro al cliente, offrendo anche la possibilità di ritirare il pacco presso l’ufficio postale più vicino o presso altri centri di raccolta.

L’avere accesso a molti tipi diversi di negozi e di prodotti online permette inoltre di poter scegliere da un ventaglio di offerte molto più ampio di ciò che può essere disponibile in un negozio fisico. In questo modo, inoltre, è possibile scoprire e sostenere negozi e aziende molto lontani da noi e che sarebbero altrimenti irraggiungibili.

Tante opportunità di risparmio

L’altro forte vantaggio del fare acquisti online è quello del risparmio. Poter scegliere fra una marea di prodotti permette di acquistare quello che fa il caso nostro, che in certi casi potrebbe essere quello più economico. I negozi online, non dovendo spesso sostenere i costi di un negozio fisico, hanno spesso prezzi ribassati in confronto ai negozi dei nostri paesi. Se le spese di spedizione fanno però paura come spesa extra, è possibile scovare siti come Book Depository che vendono libri senza alcuna spesa di spedizione, mentre altri negozi offrono la spedizione gratis sopra una certa spesa. Altro modo per risparmiare online è quello di fare attenzione a bonus e offerte. Sono molti i siti che offrono bonus di benvenuto, cioè sconti o buoni di un certo valore a chi si iscrive per la prima volta al sito. Iscrivendosi alla newsletter di Zalando, ad esempio, si avrà diritto a uno sconto del 10% sul prossimo ordine di almeno 50 euro. Anche i casinò online hanno puntato su questa politica, come dimostra l’elenco dei bonus casinò disponibile sulla pagina di BonusFinder Italia. Aziende come Airbnb puntano invece sui cosidetti referral: quando un utente già iscritto invita un’altra persona, quest’ultima, se accetta l’invito, riceve 34 euro di sconto per prenotare il prossimo viaggio mentre il primo utente ha diritto a 15 euro.

Alcuni temono ancora lo shopping online, ma la paura di truffe e raggiri è facilmente superabile dopo i primi acquisti. I vantaggi di questo tipo di shopping superano gli svantaggi e offrono comodità, una vasta scelta e diverse opportunità di risparmio.