Nella mattinata di ieri, in Frosinone, il personale del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, hanno eseguito un’importante operazione.

I fatti

Quest’ultima si è tenuta nell’ambito di un predisposto dispositivo finalizzato ad intercettare soggetti di interesse info-investigativo, eventualmente presenti nel territorio della provincia, rintracciavano e contestualmente traevano in arresto un 63enne campano (già gravato da analoghe vicende penali) in esecuzione dell’Ordine di Carcerazione, emesso in data 8 gennaio u.s., dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale della Procura della Repubblica di Pordenone, dovendo lo stesso espiare una pena residua di “anni 4 (quattro) e mesi 3 (tre) di reclusione per il reato commesso di “bancarotta fraudolenta aggravata”.

Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.