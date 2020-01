SR155 di Fiuggi, lavori sugli impianti F.O fino al 7 febbraio 2020

Lavori sulla SR155 di Fiuggi. Dal km 56+800 al Km 72+850 posa in opera e manutenzione impianti F.O. nei Comuni di Genazzano, Cave, Palestrina Zagarolo.

SR155 di Fiuggi, lavori dal km 56+800 al Km 72+850

Come viene riportato direttamente dal portale di informazione sulla viabilità Astral, sulla SR155 di Fiuggi sono in corso dei lavori di posa in opera e manutenzione impianti F.O nei Comuni di Genazzano, Cave, Palestrina e Zagarolo.

Tali lavori, secondo quanto viene appreso, si svolgeranno dal 13 gennaio al 7 febbraio 2020. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.