In merito alla chiusura della discarica di Colle Fagiolara, Azione Popolare Colleferro e la Lega richiedono a gran voce un consiglio comunale.

Ecco il comunicato

Il piano regionale dei rifiuti e tutto ciò che ne consegue per il nostro territorio, il nuovo compaund, le notizie di richiesta di proroga per la discarica di Colle Fagiolara avanzate dal Ministro Costa, avrebbero giustificato la Convocazione di un Consiglio Comunale straordinario dove poter riferire sulla reale situazione dei fatti e sulla strategia che questa Amministrazione intende attuare.

Non basta dire “la discarica chiude”… e dopo?

Al di là delle “veline” di palazzo il nostro…anzi… il vostro Sindaco (“vostro” di chi lo ha votato) ha pensato bene di riferire solo ed esclusivamente ad un Comitato cittadino di cui non vale la pena neanche fare il nome per l’evidente ed assordante silenzio di cui si è reso complice in quest’ultimo periodo.

Verrebbe da chiedere…ma scusate il compound di cui si parla tratta cioccolata? Una volta lo slogan non era “basta monnezza”?

Alla luce di tutto ciò riteniamo che sia un atto dovuto da parte del Sindaco di venire a riferire in Consiglio Comunale ed è per questo quindi che a stretto giro ne chiederemo la convocazione in via straordinaria. L’auspicio è che anche altre forze politiche, senza distinzione, ne sottoscrivano la richiesta.

Aldo Girardi (Azione Popolare) & Andrea Santucci (Lega Colleferro)

Azione Popolare Colleferro