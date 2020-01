Attimi di panico sulla via Cassia Antica, all’altezza di via di Villa Lauchli. Un mezzo Ama, per circostanze ancora da chiarire, avrebbe preso fuoco e sarebbe esploso lasciando sull’asfalto pezzi di veicolo.

Cassia Antica: mezzo AMA esplode. Pezzi di veicolo in strada

Un incidente che, per fortuna, non avrebbe provocato nessun ferito ma, quello che è successo, poteva essere ben più grave. Nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio 2020, un mezzo Ama sulla Cassia Antica, via di Villa Lauchli, intorno alle ore 11 ha preso fuoco.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che l’incendio sia divampato in fretta e abbia innescato ben due esplosioni facendo partire alcuni pezzi del veicolo in mezzo alla strada. Un motorino, guidato da una ragazza, avrebbe schivato miracolosamente la ruota e si sarebbe messo in salvo.

Strada chiusa da via Cortina d’Ampezzo a via Pareto per l’intervento dei Vigili del Fuoco.