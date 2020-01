Una donna di 30 anni di nazionalità italiana è stata fermata a Piazza del Popolo dopo che, con un coltello, ha tentato di aggredire una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ed un militare dell’Esercito Italiano.

Rivolge coltello contro agenti della Polizia Locale e militari, fermato aggressore a piazza del Popolo

Questa mattina alle 11;30 la trentenne si è avvicinata agli agenti, in servizio di controllo nella zona, rivolgendo contro di loro un coltello: circondata immediatamente dai caschi bianchi e dai militari, che si trovavano a pochi metri di distanza all’altezza di via del Corso, è stata bloccata e portata presso gli ufficio del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale in via della Greca. Qui è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate, tentate lesioni, resistenza e possesso di arma propria.

La donna, già protagonista in passato di episodi simili, è stata poi ricoverata presso il reparto di psichiatria presso l’Ospedale Santo Spirito.

