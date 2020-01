Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra svago, approfondimento, attualità serie tv, film, varietà, calcio e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento fino a notte inoltrata per gli spettatori che decideranno di passare la serata davanti la televisione. Scopriamo la programmazione del prime time di oggi nel dettaglio.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

20.45 Juventus – Udinese (CALCIO)

23.00 Porta a porta (TALK SHOW)

0.40 TG1 Notte/Che tempo fa

RAI 2

21.20 L’amica geniale Prima stagione “Episodi 3,4” (SERIE TV)

23.30 Improvviserai (SITUATION COMEDY)

RAI 3

21.20 Chi l’ha visto? (CRONACA)

0.00 TG3 Linea Notte/Meteo 3

RETE 4

21.25 Inside Man (FILM)

0.00 Regole d’onore (FILM)

CANALE 5

21.30 Grande Fratello – Vip (REALITY SHOW)

1.30 TG5 Notte/Meteo

ITALIA 1

21.15 Transformers Ⅳ – L’era dell’estinzione (FILM)

0.35 Blade (FILM)

2.45 Studio Aperto – La giornata

LA 7

21.20 Atlantide “Mafiosi padrini e pentiti” (CRONACA)

All’interno Our Godfather (FILM) info

0.40 TG La7

TV 8

21.30 Italia’s Got Talent Quinta stagione Puntata 1 (REALITY)

NOVE

21.25 Sei giorni sette notti (FILM)

RAI 4

21.10 Snitch – L’infiltrato (FILM)

RAI 5

21.15 In cerca di Fred Astaire (CULTURA)

RAI MOVIE

21.10 Il segreto (FILM)

IRIS

21.10 Alexander (FILM)

LA 5

21.25 La musica nel cuore (FILM)

VENTI

21.10 Shooter Terza stagione “Episodi 11,12” (SERIE TV)

SPIKE

21.30 All’inseguimento della pietra verde (FILM)

CIELO

21.15 The Philadelphia Experiment (FILM)

PARAMOUNT

21.15 Le due verità (MINI SERIE TV)