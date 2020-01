Una scena surreale sarebbe avvenuta nel ristorante del noto centro commerciale Ikea, in zona Anagnina. Dopo un normale diverbio si sarebbe scatenato un lancio di piatti che avrebbe ferito una bambina di 11 anni.

Ikea, scene da far west: dopo una lite volano i piatti

Scene da Far-West nei pressi del ristorante del noto centro commerciale Ikea di Anagnina. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che, nella giornata di ieri, domenica 12 gennaio 2020, due coppie avrebbero cominciato a litigare mentre erano in fila al self service per prendersi da mangiare.

La sicurezza del negozio sarebbe intervenuta e avrebbe riportato la situazione alla normalità ma, ad un tratto, una persona della coppia avrebbe preso un piatto di coccio e l’avrebbe tirato contro uno dei coniugi “rivali”. Il piatto, fortunatamente, non avrebbe preso nessuno e sarebbe caduto a terra frantumandosi in mille pezzi.

Una delle schegge avrebbe lievemente ferito una bambina di 11 anni che stava assistendo alla scena impietrita. Subito sarebbe stata medicata con il kit del pronto soccorso.

Foto di repertorio.