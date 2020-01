Paura nella mattinata odierna, domenica 12 gennaio 2020, all’interno della Stazione Lepanto, lungo la linea A della metropolitana di Roma. Alcuni passanti hanno infatti notato una donna armata di pistola aggirarsi in mezzo alla folla che si apprestava ad aspettare l’arrivo del convoglio.

Immediato è scattato l’allarme: sono stati così avvertiti i soldati dell’Esercito Italiano, che si trovavano nei paraggi per dei controlli di routine legati all’operazione Strade Sicure, servizio di prevenzione svolto quotidianamente per le vie della Capitale.

Gli uomini in servizio hanno subito rotto gli indugi, entrando all’interno della stazione e bloccando tempestivamente la donna, per poi consegnarla alla Polizia. Sequestrata anche l’arma in suo possesso, rivelatasi poi una scacciacani perfetta replica del modello originale.

(FOTO TRATTA DAL PROFILO FACEBOOK DELL’ESERCITO ITALIANO)