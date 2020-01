Guida TV prima serata oggi programmi in onda stasera 11 gennaio 2020

Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, venerdì 11 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

RAI 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Cambio di rotta

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Vendetta

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. – Idoli americani – Il colore della pelle

RAI 3

18:05 – Romanzo italiano

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Dogman Assoluta

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – BOMBER

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

ITALIA 1

18:10 – CAMERA CAFE’ – BORGO SAN LANDOLFO

18:16 – CAMERA CAFE’ – DOWNSHIFTING

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – TRAGICO REALITY

20:25 – C.S.I. MIAMI – DANNI COLLATERALI

21:20 – LE 5 LEGGENDE – 1 PARTE

LA 7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Witness – Il testimone

23:30 – Gli anni spezzati

LA 7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders

RAI 4

18:13 – Stitchers ep.8

18:54 – Stitchers ep.9

19:36 – Supernatural XIII ep.12

20:24 – Supernatural XIII ep.13

21:10 – Narcos II ep.7

22:06 – Narcos II ep.8

RAI 5

19:20 – RAI NEWS – GIORNO

19:23 – GRANDI INTERPRETI ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI

20:03 – GRANDI INTERPRETI ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI

20:49 – Ritorno alla natura ep3 I tesori di Åland

21:18 – Cirque du Soleil – Alegria

22:49 – Specchio sonoro – Compositori del ‘900 Arnold Schönberg

IRIS

18:39 – DEMOLITION MAN

21:00 – NELLA MORSA DEL RAGNO

23:21 – FIREWALL – ACCESSO NEGATO

SPIKE

18:05 – Relic Hunter La Curiosita’ E’ Donna –

19:00 – Relic Hunter Il Fuoco Nel Cielo –

19:55 – Supernatural Il Guaritore –

20:40 – Supernatural Route 666 –

21:30 – Brubaker –

23:55 – Maximum Conviction –

CIELO

18:00 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 9

18:20 – Fratelli in affari Ep. 1

19:20 – Affari al buio Diretto in banca

19:50 – Affari al buio La guerra fredda

20:20 – Affari di famiglia La medaglia del capitano

20:50 – Affari di famiglia Collezione presidenziale

21:15 – La carne

23:00 – A letto con Daisy

GIALLO TV

19:20 – L’ispettore Barnaby – L’ombra della morte

21:10 – Tatort – Scena del crimine – Schock

23:10 – Tandem – La stella irraggiungibile

PARAMOUNT

19:20 – Un Fidanzato Venuto dal Futuro –

20:50 – Vita da strega –

21:15 – Il signore dello zoo –

23:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali