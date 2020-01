Zagarolo, perdita di gas al “De Amicis”: scuola chiusa il 10 e il 13 gennaio

Allarme fuga di gas al plesso scolastico De Amicis di Zagarolo. Nella mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, si è sentito un forte odore di gas all’interno dei locali che compongono la struttura ed è subito scattata la procedura operativa di soccorso.

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è sotto controllo e la scuola è stata messa nuovamente in sicurezza. E’ stata accertata una perdita interna nel locale cucina.

Una volta tornata sotto controllo la situazione, è stato concordato con i tecnici manutentori ed Erogasmet di isolare in via temporanea l’alimentazione del gas riguardante il locale cucina, ragion per cui ci sarà un’altra giornata di chiusura dell’edificio il prossimo lunedì 13 gennaio. La normale attività scolastica ripartirà quindi il prossimo martedì 14 Gennaio.

DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA

Premesso:

che alle ore 8:40 in data odierna, a seguito di segnalazione della direzione

scolastica, personale comunale si è recato presso il plesso scolastico dell’istituto

De Amicis ove unitamente a personale dei vigili del fuoco e della società di

distribuzione del Gas Erogasmet, ha constatato che presso il locale cucina era

presente un forte odore di gas che presumibilmente poteva dar luogo ad una

possibile emissione di gas;

che dopo aver provveduto allo sgombero dei locali scolastici ed aver avviato i

controlli del caso, è emerso che in via cautelare risultasse necessario procedere

alla verifica della funzionalità dell’intero impianto di erogazione del gas del plesso

nonché della piena funzionalità dell’impianto di cucina a gas dei locali adibiti alla

ristorazione scolastica;

Vista la relazione a firma del responsabile dell’area VI registrata al protocollo

comunale n.823 del 10/01/2020 nella quale viene sottolineato che al fine di

verificarsi problematiche sanitarie tali da pregiudicare la prosecuzione dell’attività

didattica risultano necessarie operazioni di verifica presso i precitati locali

scolastici che, stante la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti,

necessariamente dovranno essere effettuate anche durante la giornata del

13/01/2020 con ripresa delle lezioni a far data dal giorno martedì 14/01/2020 fermo

restando, per quanto attiene ai locali cucina, l’interdizione all’utilizzo dell’impianto

a gas da tale ultima data e fino al momento in cui idonea figura professionale

abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con conseguente

obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante sistemi alimentati con

energia elettrica;

Tenuto conto:

– che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco

esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da

specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante

della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi

compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo

Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale

interessamento di più ambiti territoriali regionali;

– che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del

Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

– che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con

proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi

dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da

seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che

nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta

in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà

distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una

situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la

competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in

questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da

tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere

imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue

caratteristiche di provvedimento rivolto ad una generalità di soggetti, la presente

ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità

Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la

salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto riportato nella premessa narrativa da considerare parte, la chiusura di

tutti i locali del plesso De Amicis:

1. nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020 al fine di preservare l’igiene e la

salute degli alunni e degli operatori in relazione alle condizioni di potenziale

pericoloconnesse alla constatazione di forte odore di gas e alle potenziali

conseguenti emissioni di gas.

2. Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 per la verifica della funzionalità

dell’intero impianto di erogazione del gas del plesso nonché della piena

funzionalità dei locali adibiti alla ristorazione scolastica e l’esecuzione di tutti

gli eventuali conseguenti interventi necessari ed opportuni al ripristino di

condizioni di piena funzionalità.

3. La ripresa delle normali attività scolastica a far data dal giorno martedì

14 gennaio 2020 fermo restando, per quanto attiene ai locali cucina,

l’interdizione dell’utilizzo del gas per la preparazione dei pasti a far data dal

predetto giorno 14/01/2020, fino al momento in cui idonea figura

professionale abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con

conseguente obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante

sistemi alimentati con energia elettrica.

4. STABILISCE

che le misure stabilite nel presente provvedimento vengano comunicate a tutti gli

istituti scolastici interessati.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del

presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta

l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell’art.

650 del Codice Penale;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento

amministrativo e di diritto d’accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico

presso l’ufficio del Sindaco;

INFORMA,

INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla

pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971,

n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica

o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre

1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del

provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

inoltre

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

b) sia comunicata Alla Prefettura di Roma

c) al Servizio di Polizia Locale, al responsabile dell’Area VI nonché al responsabile

dell’Area II del Comune di Zagarolo;

d) sia comunicata al dirigente dell’istituto comprensivo Zagarolo;

e) sia comunicata all’impresa Cilia Italia s.r.l., alla Vivenda spa, alla cooperativa

SARC, nonché a tutte le Associazioni e enti del terzo settore che a qualunque titolo

utilizzino i locali del plesso per lo svolgimento di attività culturali, sportive e di

integrazione.