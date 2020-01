Servizio di consegna farmaci per le per persone non autosufficienti e che vivono in condizioni di isolamento nel comune di Artena. Ad annunciarlo è direttamente il Sindaco, Felicetto Angelini, attraverso un comunicato stampa.

Artena, emergenza farmacie: si corre ai ripari

Con un comunicato stampa, il Sindaco di Artena, Felicetto Angelini, comunica che per tutte le persone non autosufficienti e quelle che vivono in condizioni di isolamento e fragilità sociale, verranno consegnati i farmaci manualmente.

I numeri utili sono: 06/9591036 e 06/9591064, tutti i giorni escluso sabato e festivi dalle ore 09:00 alle 12 e 30 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L’importante, come viene sottolineato, è qualificarsi con generalità e indirizzo e attendere nella propria abitazione il personale del Servizio Sociale del Comune di Artena che ritirerà le impegnative mediche e consegnerà i farmaci a domicilio.