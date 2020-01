Un post di ringraziamento da parte dello staff che ha realizzato il film l’Acciarino è stato diffuso poco fa. Eccolo:

E l’ anteprima del nostro Film “L’ Acciarino” è andata! Ed è stato un successo grandioso!

Per noi del cast è stato un onore ed un emozione enorme, vedere cosi tante persone sedute per due ore di seguito a guardare il nostro film..non saranno mai abbastanza le parole o i ringraziamenti che si posso scrivere in questi post, perché quando succede qualcosa di cosi speciale e straordinario possiamo solo stare a guardare e imprimere le emozioni nel nostro cuore e nella nostra mente per sempre…

TUTTO IL CAST DE L’ ACCIARINO VI RINGRAZIA IMMENSAMENTE❤📽

E ringraziamo sopratutto Lazio Innova @Berenice Marisei che ci hanno proposto di proiettare il film nell’occasione della #Festadellemeraviglie della Regione Lazio, ringraziamo il Comune di Zagarolo il Sindaco Lorenzo Piazzai Emanuela Panzironi e tutta l’ amministrazione Comunale che fanno un ottimo lavoro e che sopratutto credono in noi giovani! Ringraziamo Palazzo Rospigliosi Zagarolo, dimora storica del Lazio e il suo Presidente Sandro Vallerotonda che crede in noi da sempre e che ci mette a disposizione la meravigliosa sala per proiettare!

Un ringraziamento Speciale ad Igor Geat per il supporto in ogni nostra collaborazione!

Domenica 5 è stato solo l’inizio del lungo viaggio del nostro Film…presto partirà per un tour di festival..sperando di portare la magia nel cuore di più persone possibili!

E NON SMETTETE MAI DI SOGNARE! NOI NON LO FAREMO!