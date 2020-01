Dissesto idrogeologico: a Valmontone fondi per 2,5 milioni di euro

Con il Decreto Legge del 30 dicembre 2019 sono stati determinati gli Enti beneficiari del contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio che, grazie al lavoro svolto, vede il Comune di Valmontone beneficiare di finanziamenti pari a 2,5 milioni di euro che serviranno per tre importantissimi interventi, ovvero:

970 mila euro per via Ariana;

729 mila euro Colle Sant’ Upica (I lotto)

800 mila euro Colle Sant’ Upica (II lotto)

Entro 180 giorni saranno pubblicati i bandi di gara.