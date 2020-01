Si comunica che, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 15 gennaio dalle ore 8:00 alle 13:00, salvo imprevisti si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frascati. In particolare le zone interessate sono le seguenti: Via Macchia dello Sterparo (fino ponte ferroviario), Via Casinovi, Via Del Tiro a Segno, Via Valentini, Via Bartoli, Via Domenico Cicinelli e limitrofe alle citate.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.