In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Italia (da via Spagna a via Nettunense)

via Romania

via Polonia

piazza XXV Aprile

via Nettunense ( da via Italia a via della Stazione)

via della Stazione

via Lazio

via Marche

via Lombardia

via Liguria

via Istria

via Puglia

via Sicilia

vie limitrofe

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in Via della Stazione angolo via Sicilia.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.