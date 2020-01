Il nuovo anno inizia con un ricco calendario di appuntamenti con le visite guidate organizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale – Ufficio Visite guidate e trek storico-ambientali.

Nuovi percorsi in questo 2020

Per il mese di gennaio sono tanti i percorsi alla scoperta della vegetazione di pregio di parchi e ville della Capitale.

Sabato 18 gennaio un itinerario speciale, della durata di quattro ore circa, porterà i visitatori alla scoperta della più prestigiosa villa storica di Roma: Villa Borghese. Sempre nel mese di gennaio sono previsti anche altri percorsi come a Villa Sciarra, Villa Doria Pamphilj e il Giardino del Colle Oppio.

Per scoprire tutti gli appuntamenti con queste ed altre visite è disponibile sul sito istituzionale il calendario al

link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS502227

Per prenotare le visite guidate – gratuite per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni ed i disabili e al costo di 4 euro per tutti gli altri – basta inviare una e-mail all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it non oltre due giorni prima del trekking scelto.