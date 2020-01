Avevano rubato un carrello portapacchi da un centro ceramiche di via degli Aceri, e con quell’arnese hanno forzato la serranda di un bar della vicina piazza dei Giunchiglie, da dove hanno poi portato via la macchina contasoldi.

Una cittadina, avvertendo dei rumori sospetti, ha chiamato il “112” e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in tempo utile per bloccare uno dei ladri – un cittadino romeno di 20 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine – mentre stava tentando di forzare la cassa della macchina contasoldi.

I suoi due complici sono riusciti a darsi alla fuga, ma sono in corso le loro ricerche. In possesso del ladro, inoltre, è stato trovato uno zaino contenente altri arnesi per lo scasso che è stato sequestrato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al titolare del bar mentre il giovane ladro è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale sarà chiamato a rispondere del reato di concorso in furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.