Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra partite di calcio, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento anche stasera.

Prima serata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

21.35 Don Matteo 12A stagione “Episodio 1” (SERIE TV)

23.55 Porta a porta (APPROFONDIMENTO)

1.35 TG1 Notte/Che tempo fa

RAI 2

21.15 Torino – Genoa (CALCIO, COPPA ITALIA) ottavi di finale

23.15 Viaggio al centro della terra (FILM)

RAI 3

21.15 Stati generali “Puntata 5” (SATIRA)

0.00 TG3 Linea Notte/Meteo 3

RETE 4

21.25 Dritto e rovescio (TALK SHOW)

0.55 Forget Paris (FILM)

CANALE 5

21.40 The Legend of Tarzan (FILM)

23.55 Io no spik inglish (FILM)

1.45 TG5 Notte/Meteo

ITALIA 1

21.20 Barry Seal – Una storia americana (FILM)

23.35 Le iene – Il meglio: ieneyeh (SVAGO)

0.35 Entourage (FILM) info

LA 7

21.20 Piazza pulita (TALK SHOW)

0.50 TG La7

TV 8

21.30 Memorie di una geisha (FILM)

NOVE

20.00 Barcellona – Atletico Madrid (CALCIO) Supercoppa di Spagna 2019

RAI 4

21.10 Criminal Minds 12a stagione Episodi 1,2,3 (SERIE TV)

RAI 5

21.15 Concerto con l’orchestra di S. Cecilia (CULTURA E MUSICA)

RAI MOVIE

21.10 The Lady in the Van (FILM)

IRIS

21.10 Lo straniero senza nome (FILM)

LA 5

21.20 Grande Fratello – Vip 4a stagione Replica prima puntata (REALITY SHOW)

VENTI

21.10 Tutto molto bello (FILM)

SPIKE

21.30 Fuori in 60 secondi (FILM)

CIELO

21.15 Il furore della Cina colpisce ancora (FILM)

PARAMOUNT

21.15 Sotto il sole della Toscana (FILM)