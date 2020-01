Come di consueto, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nel Lazio, ha fatto i suoi rilevamenti quotidiani nei vari comuni della provincia di Frosinone e Roma. Rilevato uno sforamento nel PM10 a Ciampino.

Ciampino oltre i limiti di PM10

Per quanto riguarda la rilevazione della qualità dell’aria del giorno 7 gennaio 2020, i valori dei parametri rilevati da Arpa nelle stazioni di Anagni, Fontechiari, Colleferro 010, Frosinone via Mazzini, Cassino, Colleferro 011, Ferentino e Alatri non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla Legge.

Come detto in precedenza il livello di PM 10 ug/m3, a Ciampino, è superiore rispetto al limite e alla tolleranza prestabilita. Il valore complessivo, rilevato dalle centraline, è di 68 su 50.

Si spera che la situazione migliori quanto prima. Staremo a vedere cosa produrranno le nuove rilevazioni dell’Arpa.

Ecco il report complessivo (QUI)