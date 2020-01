Un vero e proprio strike sarebbe stato fatto ad Albano. Un ragazzo di 27 anni, a bordo della sua macchina, sarebbe andato a finire contro una serie di macchine parcheggiate su via Olivella.

Albano, perde il controllo dell’auto e si schianta contro delle macchine parcheggiate

L’incidente sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, 7 gennaio 2020, intorno alle ore 23. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che un ragazzo di 27 anni, a bordo di una Lancia Musa, forse ubriaco, ad un tratto abbia perso il controllo della sua auto.

In quel momento il giovane, che stava transitando lungo via Olivella in direzione Nettunense, non riuscendo più a controllare il veicolo sarebbe andato a schiantarsi contro altre auto parcheggiate, provocando dei danni ingenti.

Sul posto sarebbero subito sopraggiunte le Forze dell’Ordine di Castel Gandolfo e il personale del 118 che avrebbe accompagnato il ragazzo in ospedale. Per lui sarebbe scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.