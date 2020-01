Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Oboca giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 08:00 fino a tardo pomeriggio si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Colle Melone

via Ferrante

via Oboca

via Spineto

via Colle Cimento

via Tufo

via Rosanisco (da incrocio con Via Colle Rasoio a incrocio Via Tufo)

