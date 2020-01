Nell’ultima giornata di feste, la programmazione televisiva torna progressivamente alle sue consuete abitudini. Scopriamo insieme cosa faranno in televisione questa sera.

Prima serata di oggi, lunedì 6 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

20.30 I soliti ignoti: speciale Lotteria Italia (SHOW)

23.40 Il Gran Varietà: storia dei grandi varietà televisivi (SHOW)

RAI 2

21.20 911 – Un nuovo inizio (SERIE TV)

23.00 La domenica sportiva (SPORT)

RAI 3

21.15 L’ultimo Lupo (FILM)

23.10 La Grande Storia – Anniversari (DOCUMENTARIO)

RETE 4

21.25 Mountais – La vita sopra le nuvole (DOCUMENTARIO)

23.30 Pressing Serie A (SPORT)

CANALE 5

21.21 Pinocchio (FILM)

23.35 TG5 Notte/Meteo

ITALIA 1

21.20 Now You See Me 1 – I maghi del crimine (FILM)

23.35 In time (FILM)

LA 7

21.15 Eden – Un pianeta da salvare (DOCUMENTARIO)

01.00 Otto e mezzo (PROGRAMMA TV)

21 RAI 4

21.10 Transcendence (FILM)

23 RAI 5

21.15 Punto di svolta (DOCUMENTARIO)

24 RAI MOVIE

21.10 Per un pugno di dollari (FILM)

22 IRIS

21.00 Three Kings (FILM)

30 LA 5

21.10 Una tata magica (FILM)

26 CIELO

21.15 Land of Mine – Sotto la sabbia (FILM)

REAL TIME

21.15 Vite al limite (REAL TV)