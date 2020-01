Sulla strada statale 7 ‘Appia’ dalla mattinata di domani, martedì 7 gennaio, sarà riaperto al traffico il tratto compreso tra il km 73,300 (Borgo Faiti) e il km 87,800 (Pontinia- Migliara 53) in provincia di Latina.

Il tratto stradale era rimasto chiuso a seguito dell’ondata di maltempo che aveva colpito la regione tra il 21 e il 22 dicembre scorsi, con forti raffiche di vento che hanno reso necessarie le operazioni per la rimozione delle alberature abbattute, taglio dei rami pericolanti e la verifica della stabilità di altre alberature presenti lungo il tracciato.

A seguito di valutazioni effettuate già nelle giornate del 23 e 24 dicembre erano stati riaperti al traffico i tratti limitrofi, mentre era rimasto chiuso il tratto tra i km 73,300 e 87,800 che sarà nuovamente percorribile domani.

Le lavorazioni proseguiranno nei prossimi giorni con restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, alternativamente in direzione Terracina o Roma, ed eventuali sensi unici alternati tra il km 63,300 e il km 95,000.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.