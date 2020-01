Inizia bene il 2020 della serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La squadra di coach Rossella Cecconi ha battuto l’Alfa Omega per 85-75 nel match giocato sabato tra le mura amiche: “Una sfida meno semplice di quello che potrebbe raccontare il risultato – dice il play classe 2000 Giulio Cupellini che ha avuto molto spazio anche per via dell’infortunio di capitan Manuel Monetti – Siamo partiti molto forte all’inizio, ma l’Alfa Omega è una squadra che non molla mai ed è stato così anche stavolta.

Le parole di Cupellini

Ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel terzo quarto sfruttando alcuni contropiedi, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il successo con personalità nonostante gli infortuni a gara in corso di due giocatori importanti come Barucca e Pedemonte”.

La Cecconi ha dovuto così pescare molto dal florido “comparto giovani” del Club Basket Frascati che ancora una volta ha risposto presente: “Con Rossella abbiamo un ottimo rapporto – sottolinea Cupellini – Lei ci stimola tanto durante gli allenamenti e non ha paura di darci spazio nel corso delle partite ufficiali: questo contribuisce parecchio alla nostra crescita”.

Per Cupellini, al secondo anno di prima squadra, l’obiettivo personale è chiaro: “Voglio aumentare il più possibile il mio minutaggio e fare ulteriore esperienza in questa categoria, al fianco di giocatori molto forti. Cerco di lavorare in allenamento per farmi trovare pronto in caso di necessità”. Altrettanto chiaro il pensiero del giovane play sulle prospettive stagionali della formazione tuscolana: “Questo è un gruppo forte, sicuramente più attrezzato di quello della passata stagione: dobbiamo essere protagonisti fino in fondo”.

Nel prossimo turno, intanto, il Club Basket Frascati è atteso dalla delicata visita al Pass Roma: “Un altro avversario “scorbutico” da affrontare e poi su quel campo non è mai semplice: dovremo fare un’ottima partita per prendere altri due punti” conclude Cupellini.