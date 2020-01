Alatri, viene trovata con il crack nel borsello: arrestata 42enne

Nella tarda serata di ieri, ad Alatri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un predisposto servizio teso a contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano un’autovettura ferma a bordo strada in una zona isolata con a bordo una donna.

Ecco cosa è successo

La predetta mostrava nervosismo e agitazione al controllo effettuato dai militari operanti, tale da indurre i Carabinieri a procedete alla perquisizione veicolare e personale che dava esito positivo venendo rinvenuta, occultata all’interno di un borsello, circa 2,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, già suddivisa in nove dosi pronte per la vendita, nonché 150 euro quale provento di attività di spaccio.

Dava esito negativo, invece, la perquisizione successivamente estesa presso l’abitazione della donna D.A.G., 42enne di Alatri, che veniva condotta presso il Comando Compagnia di Alatri e dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito l’arrestata, come disposto dall’A.G., veniva tradotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.