Nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, sulla A1 Roma-Napoli si registrano delle code all’altezza di Ceprano, direzione Roma.

A1, code all’altezza di Ceprano

Come viene riportato dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral, nella giornata di oggi sulla A1 Roma-Napoli si registrano delle code all’altezza di Ceprano, in direzione Roma, a causa di un incidente.

Al momento sono sconosciute le cause e l’entità del sinistro ma, il personale autorizzato, sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di rispettare la distanza di sicurezza.